Akaryakıt fiyatlarına yapılan yeni düzenleme ile benzin fiyatlarında 1 lira 45 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Motorin fiyatlarında ise bu gece yarısından itibaren 91 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Benzin fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında yapılan düzenlemelerle birlikte benzin fiyatlarında 1 lira 45 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. İndirim, Türkiye genelinde akaryakıt kullanıcılarına bir miktar rahatlama sağladı. Güncel fiyatlara göre, İstanbul'da benzinin litresi ortalama 43.24 liradan satışa sunuluyor.

Bu gelişme, akaryakıt sektöründe yaşanan dalgalanmalar ve petrol fiyatlarının dünya genelindeki değişimi ile yakından ilgili. Özellikle döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel arz-talep dengesi, fiyatlarda önemli rol oynuyor.

Motorin fiyatlarında beklenen indirim

Motorin grubunda da bu gece yarısından itibaren 91 kuruşluk bir indirim bekleniyor. İstanbul'da şu an motorinin litresi 43.94 liradan satılıyor. Beklenen indirimle birlikte, motorin fiyatlarının da bir miktar düşmesi ve bu durumun araç sahiplerine olumlu yansıması bekleniyor.

Motorin, Türkiye'de ticari ve lojistik sektöründe yoğun olarak kullanıldığı için fiyat değişiklikleri ekonomik olarak geniş bir kesimi etkiliyor.

Akaryakıt fiyatlarını etkileyen faktörler

Akaryakıt fiyatları, ham petrol fiyatları, döviz kurları, vergiler ve diğer global ekonomik faktörler doğrultusunda sürekli değişiklik gösteriyor. Özellikle ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde en önemli faktörlerden biri. Son dönemde petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Akaryakıt fiyat listesi

Motorin 43.92 TL

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 43.24 TL

Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı yüzde 1'i geçenler) 23.59 TL

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı yüzde 0.1'i geçen ancak yüzde 1'i geçmeyenler) 31.88 TL

Fuel Oil (Kükürt Oranı yüzde 0.1'i geçen ancak yüzde 1'i geçmeyenler) 29.08 TL

Gazyağı 37.63 TL