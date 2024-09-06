Türkiye genelinde döviz kuru ve uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Son yapılan indirimle birlikte, benzinin litre fiyatı İzmir’de 42,30 liraya, İstanbul’da 43,31 liraya, Ankara’da 41, 85 liraya düştü.

Motorin ile LPG’de ise indirim olmadı!

Motorinin litresi İzmir’de 44,16 liradan, İstanbul’da 43,23, Ankara’da 43,64 liradan satılmaya devam ediyor.

LPG’nin litresi ise İzmir’de 24,89 liradan, İstanbul’da 25,13, Ankara’da 25,14 liradan satılmaya devam ediyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasasındaki değişimlere ve döviz kuruna göre hesaplanır.

Gümrüksüz rafineri fiyatı: Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesindeki ilk aşama, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru üzerinden hesaplanır. Bu verilere göre gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşturulur.

Vergi ve diğer ücretler: Gümrüksüz rafineri fiyatına, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklenir. Böylece KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkar.

Pompa fiyatı: Son aşamada ise rafineri satış fiyatına KDV eklenir ve akaryakıtın pompa fiyatı tüketiciye yansıtılır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişiklikler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen en önemli faktörler arasında yer alır.

Vergiler ve döviz kuru fiyatlar üzerindeki etkisi

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasında vergiler önemli bir paya sahip. Özellikle ÖTV ve KDV, benzin ve motorin fiyatlarını artıran başlıca unsurlar.

Buna ek olarak, döviz kurundaki dalgalanmalar da akaryakıt maliyetini belirleyen faktörler. Türk Lirası'nın Dolar karşısındaki değer kaybı, akaryakıt fiyatlarının artmasına neden olurken, kurdaki toparlanmalar ise fiyatlara indirim olarak yansıyabiliyor.