Bu zamla birlikte, İstanbul’da benzinin litre fiyatı 42,95 TL’ye, Ankara’da 43,28 TL’ye, İzmir’de ise 43,74 TL’ye yükselecek. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişim, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar bu gelişmeler karşısında benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

Fiyatlar Nasıl Belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişimler dikkate alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu fiyatlar, dağıtım firmalarının uygulamalarıyla bölge ve firmalara göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

EPGİS Fiyat Duyurularına Ara Verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) EPGİS’e yönelik suç duyurusunun ardından, sendika dava süreci tamamlanana kadar akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikleri kamuoyuyla paylaşmama kararı aldı. Bu durum, vatandaşların zamları doğrudan fiyat tablosundan takip etmesi gerektiği anlamına geliyor.