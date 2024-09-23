Türk dizi ve sinema dünyasının önde gelen isimlerinden, 'Çemberimde Gül Oya', 'Ihlamurlar Altında', 'Hatırla Sevgili' ve 'Asi' gibi önemli projelere imza atan yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti. Giritlioğlu’nun vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Ünlü oyuncu Beren Saat, Giritlioğlu'na sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Beren Saat, Tomris Giritlioğlu ile çalıştığı yılları ve aralarındaki derin bağı şu sözlerle anlattı: "İçimdeki hiç büyümeyen çocuk kadını gören ilk insan sendin bu dünyada. İlk sinema filmim, 35 mm’nin sesini ilk duyduğum an, Eleni, hikayemiz… Benim için ettiğin kavgalar, bana olan sonsuz inancın... Senden ne çok şey öğrenmişim." Saat, ayrıca Giritlioğlu’nun kendisine ve pek çok kadına ilham kaynağı olduğunu belirtti. “Türkiye’nin belleği olan hikayelerde en yakın dostlarımı bulmamı sağladın. Bu ülkede bir şeyleri değiştirme umudumuzun olduğu yıllardaki gibi çalışıyorum her senaryoya” diyerek Giritlioğlu’nun kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Saat'in mesajı, Tomris Giritlioğlu’nun sanat dünyasına ve kadın hikayelerine verdiği katkıyı bir kez daha hatırlattı. Ünlü oyuncu, "Ağlamıyorum, ağlarsam sihir bozulur" sözleriyle yaşadığı derin acıyı dile getirirken, Giritlioğlu'nun anısına olan saygısını da vurguladı.