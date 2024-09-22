TFF 3. Lig'de mücadele eden Orduspor 1967, evinde konuk ettiği Bergama Bld'yi 3-1'lik skorla yenerek üç puanın sahibi oldu. İlk yarıda gösterdiği üstün performansla maçı kontrol altında tutan Orduspor, rakip savunmayı zorlayarak galibiyeti aldı.

İlk yarıda üstün performans

Maçın ilk yarısı, Orduspor 1967'nin ataklarıyla başladı. Ev sahibi takım, 10. dakikada bulduğu golle öne geçti. Bergama Bld, 30. dakikada skoru eşitlemeye çalışsa da, Orduspor'un savunması sağlam durdu. İlk yarının sonlarına doğru Orduspor, tekrar öne geçerek devreyi 2-1'lik avantajla kapattı.

İkinci yarıda maçın hakimi

İkinci yarıda da Orduspor, topa sahip olma ve pas yüzdesini artırarak rakibine fırsat vermedi. 70. dakikada gelen üçüncü gol, maçın sonucunu belirledi. Orduspor, bu golle rakibini tamamen kontrol altına aldı ve galibiyeti son dakikaları rahat geçirerek elde etti.

Galibiyetin anlamı

Bu galibiyet, Orduspor 1967 için kritik bir öneme sahip. Takım, puan durumunda üst sıralara tırmanarak playoff hedefini sürdürüyor. Bergama Bld ise, bu mağlubiyetle birlikte zor günler geçirmeye devam ediyor.