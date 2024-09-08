Bergama Sportif adıyla yeni sezona başlayan TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'un İzmirli temsilcisinin isminin değişmesi bekleniyor. Bergama Sportif'in adının İzmir Çoruhlu FK olacağı öğrenildi. Kulübün renklerinin ve logosunun da yenilenmesi bekleniyor. Uzun yıllar Bergama Belediyespor adıyla liglerde mücadele ederken 2 yıl önce yönetimi devredilen kulübü geçen yılın başında İzmirli iş insanı Ahmet Çoruhlu almıştı. Çoruhlu ile ilk sezonunu Bergama sınırları içinde geçiren takım, bu sezon ise Bergama'daki sahanın suni çim olması ve sıkıntı yaratması nedeniyle iç saha maçlarını İzmir Bornova Stadı'nda oynamaya başladı.

Kırmızı-lacivert renkleri olan kulüp, sezonun ilk haftasında herkesi şaşırttı. Bergama Sportif, 3-1 kaybettiği Denizlispor deplasmanına üzerinde İzmir Çoruhlu FK yazılı, üzerinde kanatlanmış İzmir'in sembollerinden saat kulesi ve futbol topunun yer aldığı yeni logo ve turuncu-siyah renklerden oluşan kaplamalı takım otobüsüyle gitti. Kulübün adının, renklerinin ve logosunun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) onay verince değişeceği öğrenildi. Bergama Belediyespor devredilirken renkleri, logosu ve ilçesinin değişmeyeceği açıklanmıştı.