İzmir’in sembollerinden tarihi Bergama Vapuru, İzmir Körfezi’nde nostalji ve eğlenceyi bir araya getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ ve İZDOĞA iş birliğiyle organize edilen tematik Körfez turları, 16 Nisan’dan itibaren yeniden başlıyor.

Kadınlar Matinesi DJ performansıyla coşturacak

Kadınlar için özel hazırlanan “Kadınlar Matinesi” 16 Nisan, 14 ve 28 Mayıs Çarşamba günleri DJ performansı eşliğinde düzenlenecek. Katılımcılar, tarihi Bergama Vapuru’nun büyüleyici atmosferinde müzik ve eğlence dolu saatler geçirecek.

23 Nisan’da çocuklara denizde şenlik var

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak 7-12 yaş grubu çocuklar için Çocuklara Özel Körfez Turu organize ediliyor. Çocuklar, aileleriyle birlikte katılacakları turda denizlerimizi tanıyalım, resim atölyesi, drama çalışmaları ve gemici düğümü etkinliği gibi eğitici ve eğlenceli atölyelerde keyifli vakit geçirecek.

Rembetiko Gecesi ile Körfez’de Ege esintisi

Yunan ezgileri ve Ege'nin kültürel mirası, 19 Nisan ve 10 Mayıs Cumartesi akşamları “Rembetiko Gecesi” ile Körfez’e taşınıyor. Patika Rebetika Grubu’nun sahne alacağı bu özel gecelerde, katılımcılar Ege’nin iki yakasını birleştiren melodiler eşliğinde tarihi vapurda unutulmaz bir akşam yaşayacak.

Bilet ve bilgi

Tüm turlar Konak Vapur İskelesi’nden hareketle başlayacak. Biletler, izdogaturizm.com adresinden online olarak temin edilebilir. Detaylı bilgiye ise 0531 932 09 93 numaralı telefondan ulaşılabilir.