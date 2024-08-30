Müzik tutkunlarının dört gözle beklediği Bergama Müzik Haftası, 2 Eylül'de başlıyor. Bu yıl, her yaştan müzikseverin ilgisini çekecek 7 ücretsiz konserle karşımıza çıkacak. Türkiye'nin ünlü sanatçılarının sahne alacağı bu etkinlikler, yerel halkın ve ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

2 Eylül: Volkan Konak ile Coşku Dolu Bir Açılış

Etkinlikler, Türk halk müziğinin güçlü sesi Volkan Konak’ın sahne alacağı konserle başlayacak. Konak’ın unutulmaz şarkıları ve enerjik performansı, festivalin coşkusunu artıracak.

3 Eylül: Kardeş Türküler ile Etnik Rüzgarlar

Etnik müziğin sevilen temsilcisi Kardeş Türküler, 3 Eylül'de Bergama’nın meydanında olacak. Grubun zengin repertuarı ve canlı performansı, müzikseverlere keyifli anlar yaşatacak.

4 Eylül: Bengü’nün Enerjik Performansı

Bengü, 4 Eylül’de sahne alarak pop müziğinin enerjik ve dinamik atmosferini Bergama'ya taşıyacak. Konser, Bengü’nün hit şarkılarıyla müzikseverleri dans ettirecek.

5 Eylül: Onur Akın ile Romantik Bir Gece

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Onur Akın, 5 Eylül’de duygusal ve etkileyici bir konser verecek. Akın’ın hafızalardan silinmeyecek performansı, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

6 Eylül: Haluk Levent ile Rock Tutkunlarına Özel

Türk rock müziğinin öncülerinden Haluk Levent, 6 Eylül'de sahne alacak. Levent’in enerjik performansı, rock müziği sevenleri coşturacak ve festivalin en heyecan verici etkinliklerinden biri olacak.

7 Eylül: Işın Karaca’nın Büyüleyici Sesi

Işın Karaca, 7 Eylül’de konser verecek ve muhteşem sesiyle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Karaca’nın güçlü vokali, müzikseverlerin ilgisini çekecek.

8 Eylül: Mert Demir ile Final Yapın

Festivalin kapanış konserinde, genç yetenek Mert Demir sahne alacak. Demir’in modern ve enerjik performansı, haftanın son gününü müzikseverler için özel kılacak.

Festival detayları ve konser programı

Yer: Bergama Meydanı

Tarih: 2-8 Eylül

Giriş: Ücretsiz

Bergama’daki bu müzik dolu haftayı kaçırmayın! Ücretsiz konserler ve birbirinden değerli sanatçılarla dolu bu etkinlik, müzikseverler için harika bir fırsat sunuyor. Daha fazla bilgi ve detaylar için festivalin resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.