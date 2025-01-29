Parşömen Bir Serüvendir adlı sergi, Hellenistik Dönem'den günümüze kadar uzanan tarihi bir mirası gün yüzüne çıkarıyor. 5 Şubat'ta açılacak olan bu özel sergi, İBB Kültürpark Pakistan Pavyonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

İBB Kültürpark'ta parşömen sergisi başlıyor

5 Şubat saat 18.00’de, Hellenistik Dönem’de geliştirilen ve adını Antik Bergama’dan alan parşömen üzerine yapılan resimlerden oluşan ‘Parşömen Bir Serüvendir’ adlı sergi, İBB Kültürpark Pakistan Pavyonu’nda açılacak. Serginin proje koordinatörlüğünü üstlenen ünlü ressam Dilşad Atasoy tarafından organize edilen bu önemli etkinlik, birçok ünlü sanatçının eserlerine ev sahipliği yapacak.

Bergama’nın tarihi mirası parşömenle yaşatılıyor

Sergiye katılacak sanatçılar arasında Abidin Celal Binzet, Akın Ekici, Alev Mavitan, Alp Tamer Ulukılıç, Atilla Atar, Bedri Karayağmurlar, Bengü Bahar, Bersen Özkan, Bihrat Mavitan, Betül Omay Yazıcı gibi isimler yer alacak. Sergide, parşömen üzerine yapılmış etkileyici resimler, geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

Bergama'nın parşömeni dünya çapında ünlü

Proje Koordinatörü Dilşad Atasoy, sergiyle ilgili şunları söyledi: “Anadolumuz, tarih ve kültür açısından öyle bir hazine ki, her bölgesinde insanlık tarihine katkı yapacak bir değer bulunuyor. Bergama, hem ören yerleri hem de parşömeniyle ünlüdür. Parşömen, Hellenistik Dönem'de çok değerli bir yazı malzemesi olarak kullanılmış ve Bergama'nın parşömen üretimi dünya çapında ün kazanmıştır.”

Sergi detayları ve etkinlikler

Sergi kapsamında Lütfü Dağtaş ve Nilgün Ustura gibi isimlerle parşömen üretimi üzerine söyleşiler de yapılacak. Ayrıca, Kare Deri firmasının ortağı Ahmet Kurt ve Atasoy’un katılımıyla parşömen hakkında detaylı sohbetler gerçekleşecek.

İlk olarak Bergama Arkeoloji Müzesi’nde, ardından Alsancak’taki TEKEL Kültür Fabrikası’nda büyük ilgi gören sergi, şimdi de Kültürpark’taki Pakistan Pavyonu’na taşınıyor.

Sergi, 5 Şubat’ta açılacak ve tarih ile sanatı birleştiren özel bir yolculuğa çıkmak isteyen herkese açık olacak.