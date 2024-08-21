Ünlü pop şarkıcısı Berkay, 16 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 21:15'te İzmir'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Berkay'ın enerjik performansı ve sevilen şarkılarıyla dolu konser, müzikseverler için unutulmaz bir gece vaat ediyor.

Konser, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek olup, Berkay’ın hit parçaları ve yeni eserlerinin yanı sıra, izleyicilere keyifli anlar yaşatması bekleniyor. İzmirlilerin büyük bir ilgiyle beklediği etkinlik, şehrin kültürel takviminde önemli bir yer tutuyor.