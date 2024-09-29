Atletizmin en prestijli yarışlarından birisi olan 50. Berlin Maratonu yapıldı. Koşuyu Etiyopyalı atlet Milkesa Mengesha en önde bitirmeyi başardı. Zorlu mücadelede 24 yaşındaki Mengesha, 42.195 kilometrelik parkuru 2:03:17'lik dereceyle tamamlayıp birinci oldu.

Berlin Maratonu'nda Megesha'nın ardından ikinciliği Kenya adına yarışan Cybrian Kotut , üçüncülüğü ise Etiyopyalı Haymanot Alew elde etti.

Kadınlar kategorisi de büyük çekişmelere sahne oldu. Bu dalda Etiyopya'dan Tigist Ketema, 2:16:41 saatlik derecesiyleilk sırayı aldı.

Dünya rekorunun 2022'deki 2:01:09'luk derecesiyle Kenyalı atlet Eliud Kipchoge'ye ait maratona 161 ülkeden rekor sayıda 58,212 koşucu kayıt yaptırdı.