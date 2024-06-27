Kurfürstendamm Caddesi kırmızı-beyaza büründü, tezahüratlar ve kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.

A Milli Takım, Çekya galibiyetiyle son 16 turuna yükselerek Berlin'deki Türk taraftarları coşturdu. Berlin'in ünlü Kurfürstendamm Caddesi, Türk bayrakları ve milli takım formalarıyla donatıldı. Tarihi Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Kilisesi önünde toplanan yaklaşık 5 bin taraftar, tezahüratlar eşliğinde zaferi kutladı.

Polis kutlamalara destek verdi

Berlin polisi, kutlamaların güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için caddeyi trafiğe kapattı ve taraftarlara zaman zaman havai fişek ve sis bombası atmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti

Eğlencenin gece geç saatlere kadar sürmesi üzerine polis, taraftarlara kutlamalara son vermeleri ve caddeyi boşaltmaları çağrısında bulundu. Polis, Türkçe ve Almanca anonslar yaparak taraftarları evlerine dönmeye davet etti.

Coşku metroda da devam etti

Taraftarlar, metro istasyonlarında ve metro içlerinde de A Milli Takım'ın başarısını kutlamaya devam etti.