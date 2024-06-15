Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BES-AR) haziran dönemi için yayımladığı açlık ve yoksulluk sınırı sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin 2024 Haziran ayı açlık sınırı 25 bin 374 lira oldu.

Büro Emekçileri Sendikası’nın yayımladığı raporda dört kişilik bir ailenin 2024 Haziran ayı açlık sınırı 25 bin 374 TL olduğu tespit edildi. Bir kişinin yaşam maaliyeti ise 30 bin 200 lira olarak hesaplandı. Raporda şöyle denildi:

“Kamuda bekâr, çocuğu olmayan bir kamu emekçisi gelir vergisi kesintileriyle birlikte 30 bin 715 lira ücret ile 30 bin 210 lira olan yaşam maliyetinin sadece 505 TL üzerinde maaş alarak hayatını idame ettirebilmektedir.”

Raporda gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırının ise 70 bin 253 TL olduğu kaydedildi.

Geçen ay için yapılan araştırmada açlık sınırı 24 bin 346 lira, yoksulluk sınırı ise 67 bin 733 lira iken, bekâr çalışanın yaşam maliyeti 29 bin 411 lira olarak hesaplanmıştı.

Rapordan öne çıkanlar şöyle:

Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 845 lirayı geçti!

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Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi üç ya da beş kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor!

10 bin lira seviyesinde olan emekli aylıklarına ve net 17 bin 2 lira olan asgari ücrete yılın ikinci döneminde zam için milyonlarca çalışan ve emekli hükûmetten gelecek açıklamayı bekliyor.