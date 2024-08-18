Şanlıurfa merkezli beş ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD/YPG'ye yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik çalışma başlattı.

Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman ve Şırnak'ta eş zamanlı yapılan baskınlarda, terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve propaganda materyali ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.