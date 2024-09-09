Beşiktaş, kadrosunda yeniden yapılanma çalışmalarını sürdürürken, Vincent Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor'a transferi için anlaşmaya varıldı. Bu hamle ile birlikte Siyah-Beyazlı kulüp, bir başka ayrılık hazırlığında. 29 yaşındaki Ganalı savunma oyuncusu Daniel Amartey ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sabah'ın haberine göre Amartey’in, İstanbul'daki bir başka takıma gitme fikrine olumlu baktığı belirtiliyor.

Eyüpspor olmadı, sıra Kasımpaşa'da

Savunma hattında düşünülmeyen Amartey'e teşekkür edip veda etmek isteyen Beşiktaş, futbolcunun yeni rotasını belirlemeye çalışıyor. Daha önce Eyüpspor'un radarına giren Amartey, bu teklife sıcak bakmamıştı. Ancak İstanbul’un bir başka Süper Lig ekibi Kasımpaşa, oyuncu ile ilgilenmeye başladı. Kasımpaşa'nın Amartey için devreye girmesiyle, oyuncunun Beşiktaş'taki geleceği daha net bir hale gelecek.

Beşiktaş, hem kadrosunu daha verimli kullanmak hem de ekonomik olarak rahatlamak için bu ayrılıkları gerçekleştirmeyi hedefliyor. Aboubakar ve Amartey’in takımdan ayrılmasıyla birlikte Beşiktaş, yeni transferler için bütçe ve kadro açmaya odaklanmış durumda.