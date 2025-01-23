İstanbul'da rüşvet ile ihalelerin organize edildiği iddialarıyla açılan soruşturmada gözaltına alınan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yerine gelecek başkan vekilinin ismi belli oldu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Tamamı CHP'den oluşan belediye meclisinde meclis üyeleri, bugün saat 14.00'te belediye başkan vekilini seçmek için toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan seçimde oylamalar sonucu Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekilliği'ne Ömer Rasim Şişman seçildi.