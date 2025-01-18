İçişleri Bakanlığı, CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yolsuzluk ve suç örgütü üyeliği suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince verilen tutuklama kararı doğrultusunda, Akpolat’ın görevden alınması resmileşti.

Beşiktaş Belediye Meclisi’nin 23 Ocak Perşembe günü toplanarak yeni başkanını seçeceği duyuruldu. Kulislerde, Akpolat’ın yerine geçebilecek üç isim öne çıkıyor. Bunlar, Beşiktaş Belediye Başkanı Yardımcısı ve Meclis Üyesi Ali Rıza Yılmaz, Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi İlker Uluer ve İBB grup sekreterliği görevini de yürüten Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman.

Yeni başkan kim olacak?

Akpolat’ın yerine geçebilecek isimler arasında en dikkat çeken adaylar, belediye içindeki deneyimleriyle öne çıkan isimler. Belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan Ali Rıza Yılmaz, belediyedeki işleyişi yakından takip eden biri olarak dikkat çekerken, İlker Uluer ve Ömer Rasim Şişman da İBB meclisindeki görevleriyle belediyecilikte tecrübeye sahip. Belediye Meclisi’nin 23 Ocak’taki toplantısında yapılacak seçim, Beşiktaş’ın geleceği açısından önemli bir adım olacak.