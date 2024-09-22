Trendyol Süper Lig 6. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Eyüpspor'u Tüpraş Stadyumu'nda konuk ediyor. Ligde geride kalan 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alan siyah beyazlılar geçen hafta Trabzonspor deplasmanında 1-1 berabere kalarak galibiyet serisini sona ermişti. Rakip Eyüpspor ise Kayserispor deplasmanında 2-2 berabere kalarak 2 puan bırakmıştı. Eyüpspor 2 galibiyet 3 beraberlik alarak 9 puan topladı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı. Kritik maçta siyah beyazlılar sahasında taraftarının da desteğiyle 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'da başlayacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Mario, Rafa Silva, Semih, Immobile.
Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin Yalçın, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam.