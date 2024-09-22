Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta?

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Trendyol Süper Lig 6. haftasında Beşiktaş , kendi sahasında Eyüpspor 'u Tüpraş Stadyumu'nda konuk ediyor. Ligde geride kalan 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alan siyah beyazlılar geçen hafta Trabzonspor deplasmanında 1-1 berabere kalarak galibiyet serisini sona ermişti. Rakip Eyüpspor ise Kayserispor deplasmanında 2-2 berabere kalarak 2 puan bırakmıştı. Eyüpspor 2 galibiyet 3 beraberlik alarak 9 puan topladı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı. Kritik maçta siyah beyazlılar sahasında taraftarının da desteğiyle 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

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