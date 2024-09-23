Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maç sonrası Kontraspor'da yorumculuk yapan eski futbolcu Nihat Kahveci, mücadeleyi değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

Kahveci, Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'un oyun tarzını beğendiğini belirterek, "Arda Turan'ın Eyüpspor'da oynattığı oyun tarzı gerçekten hoşuma gitti. Otobüs çekmek gibi bir durum yoktu. Eyüpspor'un kaliteli oyuncuları var, büyük takımlar görmüş isimleri var," ifadelerini kullandı.

"Penaltı kararları doğru"

Hakem Zorbay Küçük'ün maçta verdiği penaltı kararlarına da değinen Kahveci, iki penaltı kararının da doğru olduğunu söyledi: "Mert Günok, risk aldı ve Thiam da akıllıca davrandı, bence penaltı. Tayfur Bingöl'ün de Semih Kılıçsoy'a yaptığı hareket penaltıydı. Zorbay Küçük, bu kararları evden bile yönetebilir, pozisyonlar gözünün önünde gerçekleşti."

"Rafa Silva sakatlanırsa Beşiktaş yarıştan kopar"

Kahveci ayrıca, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva'ya yapılan faullerle ilgili dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. "Rafa Silva, fark yaratan bir oyuncu. Ona yapılan kasti faullerde daha dikkatli olunmalı. Bugün yapılan hareket sarı karttı, doğru. Ancak Silva sakatlansa, Beşiktaş yarıştan kopabilirdi. Hakemler bu tarz oyuncuları daha çok korumalı," dedi.

Kahveci, faul yapan oyunculara 4-5 maç ceza verilmesi gerektiğini savunarak, özellikle kasti faullerin önüne geçilmesi için bu tür cezaların caydırıcı olabileceğini belirtti.