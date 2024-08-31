Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Sivasspor ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi son antrenmanını tamamladı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarına odaklanırken, siyah-beyazlı ekip zorlu mücadeleye hazır durumda.

Antrenmanda taktik çalışmalar ön plandaydı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışması ile başladı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönlendirmeleriyle devam eden idmanda, takım taktik çalışmalarıyla maça hazır hale getirildi. Oyuncuların motivasyonu yüksek olduğu gözlemlenirken, teknik heyetin odak noktası takımın maça tam konsantre olmasını sağlamak oldu.

Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal’ın da izlediği basına kapalı antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Tuğal’ın varlığı, oyunculara moral olurken, takımın hazırlık sürecini yakından takip etmesi dikkat çekti.

Beşiktaş, galibiyet için sahada olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında yarın saat 21.45’te Tüpraş Stadyumu’nda Sivasspor’a karşı galibiyet arayacak. Siyah-beyazlı ekip, bu maçta alacağı bir galibiyetle ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Takım, taraftarının desteğiyle sahadan üç puanla ayrılmayı amaçlıyor.