UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano'yu farklı skorla geçerek moral bulan Beşiktaş iyi gidişatı sürdürmek istiyor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak siyah beyazlılar, Dolmabahçe'de seyircisinin önünde hata yapmak istemiyor. Beşiktaş, Sivasspor'u da yenerek ligde galibiyetini sürdürmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Gözler yeni transferde

Öte yandan Siyah Beyazlı takımın yeni transferi Felix Uduokhai, Sivasspor maçında görev alması halinde ilk kez Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkacak. Ancak Giovanni Van Bronckhorst kazanan takımı bozmak istemiyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Rashica, Musrati, Gedson, Rafa, Semih, Immobile

Sivasspor: Nikolic, Murat, Camara, Radakovic, Sonko, Charisis, Pritchard, Bieganski, Emrah, Azizbek, Manaj