Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjær yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, takımın maç hazırlıklarının son aşamasını oluşturdu.

Antrenman kondisyon çalışmalarıyla başlarken, pas çalışmalarıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise teknik heyetin özellikle St. Patrick's maçının taktik detayları üzerinde durduğu öğrenildi. Solskjær, oyuncularıyla maçın stratejisini detaylı şekilde paylaştı.

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş ile rahatsızlığı devam eden Felix Uduokhai antrenmanda yer almadı. Teknik ekip, bu oyuncuların durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Zorlu maç yarın akşam

Siyah-beyazlı takım, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında yarın TSİ 21.45’te İrlanda’nın St. Patrick's takımı ile Tallaght Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Müsabakayı Sloven hakem David Smajc yönetecek. Karşılaşma S Sport Plus kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Beşiktaş, bu kritik maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak, tur atlamak için mücadele edecek. Teknik direktör Solskjær ve öğrencileri, sahadan galibiyetle ayrılarak rövanş maçına avantajlı gitmeyi hedefliyor.