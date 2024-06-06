Geçtiğimiz sezonu üçüncü bitiren ve transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, teknik direktörden sonra bir isimle daha anlaşma sağladığını duyurdu.

Türkiye'ye yabancı değil

Futbol A.Ş Danışmanlığı'na getirilen Brad Friedel, futbolculuk kariyerinde de Türkiye'de bulunmuş bir isim. 1995 yılında 1.1 milyon dolar karşılığında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Amerikalı eldiven, aynı zamanda Türkiye'de oynayan ilk Amerikalı futbolcu unvanına da sahip.

1990 yılında UCLA basketbol takımına çağrılmış olan Friedel, altyapı yıllarında forvet mevkisinde görev aldı. 1994 yılında FIFA Dünya Kupası kadrosuna girebilmek için ABD Futbol Federasyonuyla sözleşme imzalamıştır. Aynı yıl Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile anlaşmak üzereyken çalışma izni sorunuyla karşı karşıya kalınca bonservisi federasyonda olmak üzere kiralık olarak Newcastle'da oynamıştır.

Kırılmaz rekor

2000-2015 yılları arasında sırasıyla Blackburn Rovers, Aston Villa ve Tottenham Hotspur takımlarında oynarken elde ettiği 310 maçlık üst üste en çok maça çıkma rekorunun da sahibidir.

New England ve ABD U19 takımlarında teknik direktörlük tecrübesi bulunan Friedel, 2015-2016 yılları arasında Tottenham'da Pazarlama/Yönetim alanında çalışmıştır.