Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürürken, takımdan ayrılması gündemde olan oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Aynı zamanda, oyuncuların sözleşme fesih hakkı kazanmaması için gerekli adımları atıyor. Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş, sözleşme fesih hakkı doğmaması için Daniel Amartey'i UEFA Avrupa Ligi listesine dahil etmeyi planlıyor.

Haberde yer alan bilgilere göre, Alex Oxlade-Chamberlain ve Vincent Aboubakar'dan birinin TFF'ye, diğerinin ise UEFA'ya bildirilmesi kuvvetle muhtemel. Beşiktaş, bu gece UEFA'ya 25 kişilik nihai kadrosunu bildirecek. Kurallar gereği bu listede "8 Local Oyuncu kotası" bulunuyor, yani bu oyuncuların Türkiye'de yetişmiş olması gerekiyor. Ancak Onur Bulut, Can Keleş ve Bahtiyar Zaynutdinov, bu kotaya dahil edilmiyor.

Beşiktaş'ın Local olmayan futbolcu sayısı 19. Ancak, UEFA listesine sadece 17'si bildirilebilecek, bu nedenle 2 oyuncu liste dışında kalacak. Büyük olasılıkla Can Keleş, Chamberlain ve Aboubakar'dan ikisi Avrupa kadrosunda yer almayacak.