Beşiktaş, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak önemli isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, daha önce Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi transfer etmişti. Bu yabancı oyuncu hamlelerinin yanı sıra yerli rotasyonunu da güçlendiren Beşiktaş, Can Keleş ve Emirhan Topçu'yu kadrosuna dahil etmişti.

Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı ve genç yetenek Cher Ndour'u kadrosuna katmak üzere İstanbul'a getiriyor. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Cher Ndour'u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55’te Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne inecek. Beşiktaş, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere oyuncuyu İstanbul’a davet etti.

Cher Ndour, geçtiğimiz sezon PSG'ye Benfica'dan bedelsiz olarak transfer edildi. Genç yaşına rağmen güçlü fiziği, her iki ayağını da etkili kullanabilmesi ve sahada gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Ndour, geçtiğimiz devre arasında Braga'ya kiralanmış ve sezon sonunda PSG'ye geri dönmüştü.

Senegal asıllı Ndour'un, Paris Saint-Germain (PSG) ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor. Şu anda piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan Ndour, potansiyeli ve gelişim hızıyla gelecekte daha da değerlenebilecek bir oyuncu olarak değerlendiriliyor. Beşiktaş’ın bu transferle birlikte kadrosuna önemli bir yeteneği katmayı hedeflediği görülüyor.

Beşiktaş taraftarları, takımın bu genç ve yetenekli oyuncusunun transferini heyecanla bekliyor. Ndour'un İstanbul'a gelişi, Siyah-Beyazlılar için transfer döneminin önemli hamlelerinden biri olarak görülüyor.