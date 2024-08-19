Trendyol Süper Lig'e iki de iki yaparak başlayan Beşiktaş bu hafta içerisinde bir transferi tamamlamayı hedefliyor. Kanat forvet olarak Beşiktaş transfer gündemine Angelo'yu aldı.Siyah beyazlılar, Chelsea forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Angelo Gabriel transferi için oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağladı. Chelsea ile görüşmeler devam ediyor ve Brezilyalı futbolcunun en kısa sürede İstanbul'a gelmesi hedeflendiği öğrenildi. Angelo'nun Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık olarak forma giyeceği öğrenildi.

Editör: Hakan Baş