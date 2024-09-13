Transfer döneminin sona ereceği bugün Beşiktaş'ta hareketli anlar yaşanıyor. Ciro Immobile, Rafa Silva, Cher Ndour, Joao Mario gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, son olarak bir flaş transer daha yapacak. Ayrılması beklenen Daniel Amartey ile fesih konusunda anlaşma aşamasına gelen siyah beyazlılar eğer bu ayrılığı gerçekleştirirse listede olan iki bek oyuncusunu kadrosuna katacak.

Trippier ya da Tavernier

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ve Jonas Svensonn'un alternatiflerinin olmayışı teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un elini zorlaştırıyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden siyah beyazlı ekip Daniel Amartey'nin fesih edilmesi durumundaRangers'ta forma giyen James Tavernier'e resmi teklif yapacak. 2021- 2023 arası İskoçya'da Rangers'da Tavernier ile çalışan teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, 32 yaşındaki sağ bekle Beşiktaş'ta da bir araya gelmek istiyor.

Bu transferde pürüz çıkması durumunda kara kartal B planını Kieran Trippier olarak belirledi. Eddie Howe'un bu sene çok fazla forma şansı vermediği sağ bek oyuncusunun İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor. Çıktığı 3 maça yedek olarak başlayan Trippier daha fazla forma giyeceği bir ekibe gitmek istiyor. Beşiktaş'ın da Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı İngiliz futbolcu kara kartala yeşil ışık yaktı.