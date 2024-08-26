UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanında 3-3 berabere kalarak turu Dolmabahçe'ye bırakan Beşiktaş'ta bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan siyah beyazlılar için transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş devreye girdi

Portekiz basınından Record'un haberine göre Beşiktaş, Benfica forması giyen Joao Mario için devreye girdi. Mario'nun Benfica'dan ayrılarak kariyerindeki bir sonraki adım için hazır olduğu kaydedildi. Portekizli futbolcu için ise bu sene transfer edilen Rafa Silva devreye girecek. Bu ikili geçen sezon aynı takımda forma terletmişti. Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt ise Portekizli futbolcunun durumu için "Joao Mario'nun kulüpten ayrılma ihtimali bulunuyor." açıklamasını yaptı. Benfica formasıyla 149 resmi maça çıkan 31 yaşındaki hücum oyuncusu, 36 gol - 26 asistlik bir performans sergiledi.