Yeni sezon öncesi Süper Kupa’da ezeli rakibi Galatasaray’ı 5-0 yenen Beşiktaş’ta Gedson Fernandes sıkıntısı yaşadı. Siyah beyazlı takım Samsunspor hazırlıklarına katılmadı. Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmana, Galatasaray maçında ayak bileği burkulan Gedson Fernandes ile kasık adalesinde sakatlık yaşayan Omar Colley katılmadı. Tedavilerine devam edilen Emrecan Terzi ile Yakup Arda Kılıç da idmanda yer almadı. Beşiktaş yarın Samsunspor maçının hazırlıklarına devam edecek. Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in oynayıp, oynamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.