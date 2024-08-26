Beşiktaş, Bundesliga ekibi Augsburg'dan 26 yaşındaki Alman stoper Felix Uduokhai'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, deneyimli futbolcuyu zorunlu satın alma koşuluyla 1 yıllığına kiraladı ve sezon sonunda bonservisini almayı planlıyor. Dün gece İstanbul'a gelen Uduokhai, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere özel uçakla şehre ulaştı.

Zorunlu opsiyonu var

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Uduokhai'yi kadrosuna dahil etti. Alman medyasına göre, Beşiktaş, Uduokhai'yi 500 bin euro karşılığında 1 yıllığına kiralayacak ve sezon sonunda 5 milyon euro ödeyerek bonservisini alacak. Uduokhai'nin 1+3 yıllık sözleşme imzalaması ve senelik 1,7 milyon euro garanti ücret alması bekleniyor.

Uduokhai, geçen sezon Augsburg formasıyla Bundesliga'da 33 maça çıkıp 2 gol kaydetmişti.

Colley'i komşu istiyor

Öte yandan, Beşiktaş'ta gözden düşen stoper Omar Colley'e Yunanistan'dan talip çıktı. PAOK, Gambiyalı oyuncuyu renklerine bağlamak için girişimlere başladı. Colley, Şubat 2023'te İtalyan ekibi Sampdoria'dan 2,3 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu. PAOK'un kısa süre içinde Beşiktaş'a resmi teklif yapması bekleniyor.