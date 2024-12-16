Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst dönemi, alınan kötü sonuçların ardından sona erdi. Sezona Turkcell Süper Kupa zaferiyle başlayan siyah-beyazlı ekip, son haftalardaki performans düşüklüğü nedeniyle Hollandalı çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Beşiktaş, yönetimi takımı Serdar Topraktepe’ye emanet etti.

Yönetim krizi ayrılığı hızlandırdı

Hollandalı teknik adam, görevine son verilmesinin ardından Ziggo Sport’a verdiği demeçte ayrılığın perde arkasını anlattı. Van Bronckhorst, Beşiktaş'ta iki farklı sportif direktörle çalışmanın takım içinde çatışmalara yol açtığını belirterek şunları söyledi:

“Başkan istifa etti, Mayıs’a kadar iki seçim var. Baskı çok fazlaydı. Bir şeyler inşa etmek için zamana ve sabra ihtiyacım vardı, ama bu sağlanmadı.”

Kötü gidişat ve yönetim değişiklikleri

Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Galatasaray karşısında aldığı 5-0’lık Süper Kupa zaferiyle sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Ancak siyah-beyazlılar, son haftalarda arka arkaya alınan kötü sonuçlarla ivme kaybetti. Maccabi Tel Aviv maçı sonrası van Bronckhorst’un görevine son verilmesiyle yönetim kadrosunda da değişiklikler yaşandı.

Samet Aybaba ve Brad Friedel gibi yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmasının ardından, eski Başkan Hasan Arat da sağlık sorunları nedeniyle istifa ederek görevi Hüseyin Yücel’e devretti.

Serdar Topraktepe ile yeni başlangıç

Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Serdar Topraktepe’yi getirerek yeni bir başlangıç yaptı. Topraktepe yönetiminde siyah-beyazlılar, Hatayspor karşısında beraberlik, Fenerbahçe derbisinde ise galibiyet aldı.