Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’u göreve başlattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hollandalı teknik adam dün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde rutin sağlık kontrolünden geçti. Bugün itibarıyla ise BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde mesaiye başladı.

Van Bronckhorst, teknik ekibiyle bir araya gelerek ilk toplantısını gerçekleştirdi ve ardından tesislerde görevli personelle tanıştı. Yeni teknik direktör, yardımcı antrenörler Jean Paul van Gastel ile Serdar Topraktepe, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ve teknik ekiple birlikte tanışma yemeğinde buluştu.