Trendyol Süper Lig'in ilk maçında Samsunspor'u 2-0 geçerek lige galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Hollanda Eredivisie'nin son şampiyonu PSV Eindhoven'ın stoperi Olivier Boscagli'yi radarına aldı. Sol stoper arayışlarına devam eden siyah beyazlılar 26 yaşındaki Fransız futbolcu için kesenin ağzını açtı. 27 milyon Euro piyasa değeri olan futbolcu için Beşiktaş uzun vaadeli ödeme planlı 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Hollanda basınından Eindhovens Dagblad, Süper Lig takımlarından Galatasaray ve Beşiktaş’ın Olivier Boscagli'ye ilgi gösterdiğini belirtti. Haberde, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de takibinde olduğu bilgisi yer aldı. 2025 yılında sözleşmesi sona erecek olan Olivier Boscagli, yeni kontrat yapmazsa gelecek sezon serbest kalabilecek. Beşiktaş bu sene transfer edemezse sene sonu Boscagli için sözlü şekilde anlaşması beklenildiği öğrenildi.