Donald Trump, Beyaz Saray’a dönüşünün ardından alışılmadık bir disiplin sergiliyor. Trump’ın yeni yönetim tarzının arkasındaki isim, özel kalem müdürü Susie Wiles. Beyaz Saray’daki bilgi akışını sıkı bir şekilde kontrol altına alan Wiles, Trump’ın telefon erişimini kısıtlayarak dikkatinin dağılmasını engellemeyi hedefliyor.

Trump’ın ilk başkanlık döneminde telefon numarasını bilen herkesle doğrudan iletişim kurabiliyor, çoğu zaman anlık kararlar alarak sosyal medya üzerinden duyuruyordu. Ancak yeni dönemde, Wiles, Trump’ın telefon görüşmelerini filtreleyerek golf arkadaşları ve milyarder dostları gibi dikkat dağıtıcı unsurlarla iletişimini sınırladı.

Dış etkilerden izolasyon

Beyaz Saray’da uygulamaya konan yeni strateji, Trump’ı dış etkilerden izole etmeyi amaçlıyor. "Kara kutu" olarak adlandırılan bu yöntemle, yalnızca kamuoyuna açıklanması planlanan bilgilerin sızması hedefleniyor.

Trump’ın ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray, sürekli güç mücadeleleri ve skandallarla anılıyordu. Ancak Susie Wiles, disiplinli bir ekip kurarak "yalnız kurtlar" anlayışını terk etti ve skandalsız bir yönetim vaadinde bulundu. Beyaz Saray’daki bu yeni düzenin, Trump’ın başkanlık tarzında uzun vadeli bir değişimi işaret edip etmediği, önümüzdeki günlerde daha netleşecek.