Avrupa genelinde yayılan ve insanların sinir sistemine zarar veren rakun paraziti, giderek daha fazla ülkede görülüyor. Belçika'nın Valonya bölgesinde de hastalığa yakalanmış rakunlar tespit edildi.

Rakunlar için zararsız olan ancak insanlar için ölümcül olabilen bu parazit, Avrupa'nın popüler turistik noktalarını tehdit ediyor. Şu ana kadar Fransa, Almanya, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka ve ABD'de görülen hastalık, Belçika'nın güneyindeki Valonya bölgesinde de ortaya çıktı. Burada 6 rakunun hastalığa yakalandığı tespit edildi.

Organları istila eden tehlike

Parazitler, rakunların dışkısı, kürkü ve yumurtalarıyla yayılabiliyor. İnsanlar tarafından yanlışlıkla yutulan bu parazitler, kan damarlarına geçerek göz ve beyin dahil olmak üzere çeşitli organları istila ediyor. Bu durum, ciddi iltihaplanmalara ve geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabiliyor.

Beyin şişmesi ve körlük

Enfeksiyonun sonuçları oldukça ciddi olabilir. Bazı hastalar tamamen iyileşirken, diğerleri körlük, koma, ölümcül ensefalit (beyin şişmesi) veya kalıcı beyin hasarı gibi sorunlarla karşılaşabilir. Bu durumlar, enfeksiyonun ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor.

Uzmanlardan önemli uyarı

Uzmanlar, rakunlardan uzak durulması ve onları beslememeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Özellikle çocukların ağızlarına yabancı şeyler götürmemeleri için ebeveynlerin dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca, yürüyüşçülerin rakunların ulaşamayacağı yükseklikteki yabani meyveleri toplamaları öneriliyor. Rakunların yerden en az 50 santimetre yüksekte olması gerektiği vurgulanıyor.

Enfeksiyon riski taşıyan köpeklerin de rakunlardan uzak tutulması gerektiği belirtiliyor. Ormanlık alanlarda köpeklerin tasmalı tutulması, riskleri minimize etmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.