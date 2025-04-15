İhaleye fesat karıştırma suçlamasıyla gözaltına alınan Fidan Gül’ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapıldı.

Beykoz Belediyesi'nde soruşturma genişliyor

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç örgütü kurma ve üyelik" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan operasyon sonucu Gül’ün evinde ve makam odasında arama yapıldığı öğrenildi.

Gözaltı kararı Sosyal Yardım Müdürülüğü ihaleleri üzerine verildi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen bazı mal alımı ihalelerine yönelik. Gül hakkında, bu ihalelere fesat karıştırıldığı şüphesiyle yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklu bulunuyor. Fidan Gül’ün adı daha önce Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yaptığı dönemde de kamuoyuna yansıyan yargılamalarla gündeme gelmişti.

Fidan Gül, geçmişte Beylikdüzü Belediyesi’nde Kültür ve Spor Müdürlüğü görevinde bulunmuş, ardından 2024 Haziran ayında Beykoz Belediyesi’nde Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak göreve başlamıştı. Gül, aynı yıl Ekim ayında Başkan Alaattin Köseler tarafından başkan yardımcılığına atanmıştı.