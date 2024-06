CNN'de yayınlanan bu tartışma, tarihte bir ilk olma özelliği taşıyor. Başkanlık tartışması sırasında verilen ilk reklam arası ise Türkiye'nin turizm tanıtımına ayrıldı. Türkiye'nin resmi seyahat sitesi GoTurkiye.com'un “İstanbul is the new cool” sloganıyla hazırlanan reklamı dünya genelinde büyük ilgi gördü.

Reklam arasında Türkiye tanıtımı!

ABD tarihinde ilk kez mevcut bir başkan ile eski bir başkan karşı karşıya geldi. CNN stüdyosunda gerçekleşen tartışmada, stüdyoda seyirci bulunmadı ve sadece konuşma sırası gelen kişinin mikrofonu açık bırakıldı.

CPD'den CNN'e geçiş

1988'den bu yana Başkanlık Münazaraları Komisyonu (CPD) tarafından düzenlenen başkanlık tartışmaları, bu kez CNN tarafından gerçekleştirildi. Türkiye saatiyle sabaha karşı yayınlanan tartışma, reklâmla bölünen ilk tartışma olarak tarihe geçti. Canlı yayında verilen iki reklam arasında, ilk arada Türkiye’nin turizm tanıtım reklamı ekrana geldi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Amerikalı izleyiciler, Türkiye reklamını sosyal medyada gündeme taşıdı. Paylaşılan gönderilerde, Türkiye'nin bu başarılı pazarlama hamlesi övüldü. Bazı kullanıcılar, “Türkiye’nin programın yarısında böyle bir turizm reklamı vermesi büyük bir pazarlama başarısı. Sanki ‘Gördükleriniz hoşunuza gitmedi mi? O zaman Türkiye'ye gelin’ diyorlar” ifadelerini kullandı.