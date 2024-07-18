ABD Başkanı Joe Biden, Las Vegas'taki seçim kampanyası sırasında COVID-19'a yakalandı. 81 yaşındaki Biden, Çarşamba gecesi Delaware'e döndüğünde Air Force One'dan inmekte zorlandı. Bu görüntüler, zaten sağlık endişeleriyle gündemde olan Biden'ın durumu hakkındaki kaygıları artırdı.

Parti üst düzeyinden çekilme tavsiyesi

CNN'in haberine göre, Demokrat Parti’nin önemli isimleri Nancy Pelosi, Chuck Schumer ve Hakeem Jeffries, Biden'a seçimlerden çekilmesini tavsiye etti. Pelosi, Biden'ın Donald Trump'ı yenemeyeceğini ve partinin Kongre'deki şansını tehlikeye atabileceğini belirtti. Schumer ve Jeffries de benzer görüşlerini dile getirdi.

Adam Schiff’ten uyarı: Bağışçılara alarm verildi

Temsilci Adam Schiff, Demokrat bağışçılara Biden'ın popülaritesinin düşük olduğunu ve seçimleri kazanma şansının zayıf olduğunu belirterek partinin Kongre'deki şansını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Parti içi tartışmalar derinleşiyor

Bu gelişmeler, Demokrat Parti içinde Biden'ın adaylığı konusundaki tartışmaları derinleştirdi. Parti, Trump'ı yenebilecek bir aday çıkarmak ve Kongre'deki çoğunluğunu korumak için büyük bir baskı altında. Biden'ın bu duruma nasıl yanıt vereceği ve Demokrat Parti’nin stratejisi, önümüzdeki günlerde ABD siyasetinin en önemli gündem maddesi olacak gibi görünüyor.