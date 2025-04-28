Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (BIENY), 2024 yılına ait kâr payı dağıtım kararını açıkladı. Şirket, dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle temettü ödemesi yapmama kararı aldı.

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (BIENY), 2024 yılına ait kâr payı dağıtımı konusunda kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, 2024 yılı kâr payı dağıtımı yapılmayacak.

Bien Seramik 2025 yılı temettü dağıtımı kararını açıkladı

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (BIENY), 2024 yılına ait finansal sonuçlarına ilişkin temettü kararı aldı. Şirketin, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi için hazırlanan finansal tablolarında, dağıtılabilir bir dönem kârı bulunmadığı belirtiliyor.

2024 yılı net dönem zararları

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarda Bien Yapı Ürünleri'nin ana ortaklığa ait net dönem zararı 2.102.450.704 TL olarak gerçekleşti. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolarda ise net dönem zararı 1.493.590.098 TL olarak kayıtlara geçti.

Temettü dağıtımı yapılmama kararı

Açıklamada, şirketin mevcut finansal durumuna dayanarak, dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle 2024 yılı için temettü dağıtımı yapılmaması kararının, 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edildiği ifade edilmiştir.

Bien Seramik'in temettü dağıtımı yapmama kararı, şirketin mali yapısına ve finansal zorluklarına işaret etmektedir. Bu karar, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları tarafından dikkatle izleniyor.