Sportif balıkçılıkta Avrupa'nın en popüler turnuvaları arasında gösterilen “Big Fish Çeşme 2024” bu yıl Avek ana sponsorluğunda 26-29 Eylül tarihleri arasında 17’inci kez düzenleniyor. “Yakala Bırak Yaşat” mottosuyla gerçekleşen turnuvaya amatör balıkçılık tutkunlarının yanı sıra ünlü isimler de kurdukları takım ve tekneleriyle katılıyor.

Bu yıl Türk ve yabancı bayraklı 50’den fazla tekne ile 300’den fazla amatör balıkçının, turnuvanın ev sahipliğini üstlenen Çeşme Marina’dan denize açılıyor. Yarışmanın ilk günü renkli görüntülere sahne oldu.

İlk günün en iri balığı orkinos oldu

Ege suları bir kez daha kıyasıya mücadeleye sahne olurken günün sonunda yarışmacıların yakaladığı balıklar tek tek ölçülerek tartıya çıktı. İzleyenlerin meraklı ve heyecan dolu bakışları eşliğinde tartılan balıklar arasında ilk günün en iri balığı Nitromac takımının yakaladığı 175 cm boyunda 90 kilo ağırlığında bir orkinos oldu.

Yarışma 29 Eylül Pazar günü sabah erken saatte yarışmacıların denize açılmasıyla birlikte devam edecek. Heyecanla beklenen yarışmanın sonucu ise finalin ardından akşam saatlerinde balıkların tartıya çıkmasıyla belli olacak.

29 Eylül tarihinde Sade Urla Restaurant’ının organize edeceği turnuvanın gala gecesinde ise dereceye girenler açıklanırken, denizlerimize önem verilmesinin altı bir kez daha çizilecek.

Türkiye'nin sportif balıkçılık alanında önde gelen isimlerinden biri olan Ertuğrul İçingir liderliği ve baş hakemliği ile gerçekleştirilen turnuvayı çok sayıda deniz tutkunu izliyor. İş dünyası ve cemiyet hayatından ünlü simaların yanı sıra, Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen konuklar da Çeşme’de bu heyecan dolu turnuvayı yaşıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen amatör sportif balıkçıların katılacağı Avek Big Fish Çeşme 2024 turnuvası; "Sürdürülebilir yaşam için bilinçli avlanma" felsefesini temel alıyor. En büyük balığı yakalamak için rekabete giren amatör balıkçılar, yakaladıkları balıklardan ihtiyaç fazlası olanları ölçüm işlemi sonrasında tekrar ait oldukları yer olan denizlere bırakıyor.

Balıkçılık sporunu geniş kitlelere yayma ve bilinçli avlanmayı teşvik etme amacını güden turnuvada, çevre hassasiyeti konusuna da dikkat çekiliyor.