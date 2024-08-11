Biga Belediyesi, toplumsal bilinci artırma ve sosyal sorumluluk anlayışını pekiştirme amacıyla önemli bir projeye imza attı. Tebrik çiçekleri ve hediyeler yerine, Biga’da bulunan üç Şehit Derneğine bağış yapılması için özel bir hesap açıldı. Bu hesapta toplanan 56.810,00 TL, üç derneğe eşit olarak paylaştırıldı.

Açıklamada şunlar belirtildi

Biga Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Tebrik çiçekleriniz bağış oldu, birlik kazandı, Biga kazandı! Biga Belediye Başkanlığı tebriği için çiçek ve hediye yollamak yerine, Biga’mızda bulunan 3 adet Şehit Derneğine bağış için açılan hesabımızda toplanan 56.810,00 TL eşit şekilde dağıtılmıştır. Teşekkürler!” diye aktarıldı.