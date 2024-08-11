Biga Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında öğrencilerin teknolojik beceri ve deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla bir protokol imzalandı. Protokol, öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlarda daha yetkin hale gelmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

İmza törenine önemli isimler katıldı

Protokol imza törenine, Biga TSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, ÇOMÜ adına ise Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu katıldı. Törende Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı da yer aldı ve bu iş birliğinin hem bölgeye hem de öğrencilere önemli faydalar sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

"Öğrencilerimize yeni fırsatlar sunacağız"

Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, imza töreninde yaptığı açıklamada, "İşletmede Mesleki Eğitim Programı Çerçeve Protokolü'nün Biga'ya, odamıza ve üniversitemize yararlı sonuçlar ortaya çıkarmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu protokolün, öğrencilerin iş hayatına hazırlanmalarında önemli bir rol oynayacağını ve bölgedeki işletmelerle üniversite arasındaki bağı güçlendireceğini belirtti.

Üniversite-iş dünyası iş birliği güçleniyor

Bu iş birliği, ÇOMÜ öğrencilerinin iş dünyasında yer edinebilmeleri için önemli bir adım olarak görülüyor. Protokol kapsamında, öğrenciler, işletmelerde staj ve eğitim fırsatları bulabilecek, teorik bilgilerini pratikle pekiştirme imkanı elde edecekler. Üniversite ve iş dünyası arasındaki bu tür iş birlikleri, hem öğrencilerin kariyer gelişimini desteklemekte hem de yerel ekonomiye katkı sağlamakta.