Basın İlan Kurumu (BİK) 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı, Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın açılış konuşması ile başladı. Erkılınç, Basın İlan Kurumu’nun son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar ve basın sektörünü ilgilendiren güncel konular hakkında Genel Kurul üyelerine detaylı bilgi verdi. Toplantıda, kurumun yeni teşkilat yapısına geçişi, denetim ve ilan süreçlerindeki yenilikler ile yaklaşan seçimlerin sektöre etkileri ele alındı.

Yeni teşkilat yapılanmasıyla iş süreçleri hızlanacak

Erkılınç, Basın İlan Kurumu’nun 28 olan şube sayısının 15’e düşürülmesi kararını değerlendirdi. Bu değişikliğin bazı kesimlerce kayıp olarak nitelendirildiğini, ancak bu yeni yapılanmanın iş süreçlerini hızlandıracağını belirtti. Erkılınç, “Bazı şubelerin diğer illerdeki şubelere bağlanması kayıp gibi değerlendirilmeye çalışılıyor, ancak bu doğru değil. Yeni yapılanmada süreli yayınlarımızın hiçbir kaybı olmayacak, aksine iş süreçlerimiz daha verimli hale gelecek” dedi.

Kararın ardından geçen bir aylık süreçte süreli yayınlar ve ilan veren kanuni müşteriler açısından elektronik ortamda yürütülen işlemlerin aksaklık yaşanmadan sürdüğünü vurgulayan Erkılınç, “Bu süreçte ciddi bir tasarrufa gidildi. Elektronik ortamda sağlanan bu devamlılık, iş süreçlerimizin daha hızlı ve etkili olmasını sağladı” diye ekledi.

Merkezden gelen müdahalelerle uygulama farklılıkları azalacak

Erkılınç, şube sayısındaki azalmanın bir diğer önemli sonucunun, hizmetteki uygulama farklılıklarının ortadan kalkması olduğunu belirtti. “Her şey maddiyat değil. Daha önemlisi, şubeler arasındaki farklı uygulamalar nedeniyle ortaya çıkan sorunları merkezden müdahale ederek çözmek zorlaşıyordu. Şimdi, ortalama 16 memurun görev yaptığı, yetkin müdürlerin yönettiği taşra teşkilatlarımız, her branştan sorumlu arkadaşlarımızla yerinde çözüm üretecek” dedi.

Bu yeni yapılanma ile her bir yayın, doğrudan kendisinden sorumlu olan personelle daha yakından irtibat halinde olacak. Böylece, süreli yayınların günlük işleyişi hızlanacak ve herhangi bir aksaklık yaşanmayacak.

Denetim ve İlan Müdürlükleri birleştirildi

Denetim ve İlan Müdürlüklerinin birleştirilmesi hakkında bilgi veren Erkılınç, bu yeniliğin zamandan tasarruf sağlayacağını ve süreli yayınların bu durumdan büyük ölçüde fayda sağlayacağını ifade etti. “Denetim raporlarına ilişkin kararların uygulanmasında veya yapılan itirazların değerlendirilmesinde sürelerin en az 15 gün kısalacağını öngörüyoruz” diyen Erkılınç, bu birleşmenin bir diğer önemli getirisi olarak, yayınların geçmişe dönük ihlallerde uzun süreli mahsuplaşmalardan kaçınmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Bu yeni yapı sayesinde, şubelerdeki ve merkezdeki beyan görevlisi arkadaşların yayınların durumlarını çok kısa sürede tespit edebileceğini belirten Erkılınç, “İhlalin giderilmesini sağlayacak ve yayınlarımızın ihlalleri kendilerinden kaynaklansa bile büyük maddi kayıplar yaşamalarını önleyecekler” dedi.

“Vaatler mahcubiyet doğurabilir”

Erkılınç, konuşmasında 2025 yılının başında yapılacak olan Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri seçimlerine de değindi. Seçim sürecinin demokratik kurallar çerçevesinde yürütülmesi için yapılan mevzuat düzenlemelerini hatırlatan Erkılınç, “Yayınların iradesinin gerçek manada Genel Kurula yansıması için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

İnternet haber sitelerini temsilen ilk kez görev yapacak iki üyenin de süreli yayınların tercihleriyle belirleneceğini belirten Erkılınç, “Seçimlerde verilen vaatler ileride mahcubiyet doğurabilir. Kurumumuzun arkasına geçerek seçim kazanmak veya ‘beni seçtiğinizde şu sorununuzu çözeceğim’ şeklinde vaatlerde bulunmak ancak ve ancak ileride mahcubiyet yaratacaktır” şeklinde uyarıda bulundu. Erkılınç, bu tür söylemlerin üyelerin iradesine ipotek koymak anlamına geldiğini ve saygı kusuru oluşturduğunu vurguladı.

"Resmi ilanlardaki azalma önümüzdeki yıl can acıtacak”

Resmi ilan adetlerinin her geçen yıl düştüğüne dikkat çeken Erkılınç, bu konuda çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti. “Resmi ilan fiyat tarifesine yapılan yüksek oranlı zamlar, maddi yönden kısa vadede etkisini hafifletse de önümüzdeki yıldan itibaren bu durum can acıtıcı hale gelebilir” uyarısında bulundu.

Kamu kurumlarının ihale ilanlarında bedeli düşürmek için çeşitli yöntemlere başvurduğunu belirten Erkılınç, “İhaleyi parçalara ayırarak ilanı zorunlu kılan eşik değerin altında bırakan da var, tek bir ilanda toplayan da. Bu tür yöntemlerle ihale ilanlarının elimizden alınması riski her geçen gün artıyor” dedi.

Erkılınç, ayrıca bazı ilçe belediyelerinin sürekli şikayetlerde bulunduğunu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki ilanlar için düşük tarife uygulamasına geçilmesine yönelik resmi tavsiye yazısı gönderdiğini hatırlattı.

“İlkesel duruş rafa kaldırılıyor”

Erkılınç, kamu kurumlarının ihale ilanlarına ilişkin kararlara karşı dava açılmadığını, ancak Basın İlan Kurumu’nun çıkardığı yönetmeliklere karşı hemen dava açıldığını belirtti. “İdeoloji, fikri veya maddi menfaat işin içine girdiğinde tüm ilkesel duruş rafa kaldırılıyor. Birbirimizi kandırmaya, orta oyunu oynamaya bir son verelim” dedi.

BİK Analitik Raporu: “Trafik sonuçları ile kendinizi kandırmayın”

BİK Analitik’in uluslararası akreditasyonu bulunan bağımsız bir denetim firması tarafından denetlenerek ISAE 3000 Güvence Denetimi Raporu aldığını belirten Erkılınç, “Trafik sonuçlarından memnun olmayanların veya bu sonuçları manipüle edenlerin artık bu oyuna son vermesi gerekiyor” dedi. Erkılınç, internet haber sitelerinin asgari trafik sayılarını yüzde 50 düşürmeyi teklif edeceklerini belirtti. “Eğer kabul edilirse, görev alanımızda bulunan ve resmi ilan akışını durdurduğumuz haber sitelerinin rakamları yüzde 50 birden düşecek. Çünkü bot trafiği kullanılıyor” şeklinde konuştu.