Araştırma, işitme sorunu olmayan farelerin kulak içindeki işitsel kısım olan kokleada bulunan spiral ganglion nöronları ile duyusal reseptörleri arasındaki sinaps yoğunluğunda değişimler yapılarak yürütüldü. Sağlıklı, genç ve işitme problemi olmayan fareler üzerinde yapılan çalışmada, genleri ile oynanan farelerin 8-15 hafta aralığında işitme duyuları test edildi. 16'ncı haftada koklea dokularındaki neurotrophin 3 proteini ve sinaps yoğunluğu ölçüldü.

Sinaps yoğunluğunun artırılması

Araştırmada, sinaps yoğunluğunun artırıldığı farelerin işitme duyularının geliştiği keşfedildi. Bu yoğunluğun duyusal reseptör hücrelerindeki neurotrophin 3 proteinin aktifliğinin artırılması veya azaltılması sonucu elde edildi. Sinaps yoğunluğunun artırılması, farelerin işitme yetilerini normalüstü seviyelere çıkardı.

Sağlıklı farelerdeki başarı

Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu, benzer bir çalışmanın daha önce işitme kaybı yaşayan farelerde denendiği ancak sağlıklı farelerde de başarı gösterdiğidir. Genetiği oynanmamış fareler ile sinaps yoğunluğu artırılmış deneklerin işitme duyuları karşılaştırıldığında, sinaps yoğunluğu artırılan farelerin diğerlerinden çok daha iyi işittiği ve işitsel uyarıcılara daha iyi tepki verdikleri ortaya kondu.

İnsanlar için potansiyel

Çalışmada, duyusal reseptörlerdeki sinaps yoğunluğunun işitme yeteneği ile direkt bağlantısı olduğu sonucuna varıldı. Bu bulgunun insanların işitme yetisini geliştirmede kullanılabileceği de kaydedildi.

Araştırma sonuçları, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı ve "PLOS Biology" dergisinde yayınlandı.