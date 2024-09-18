Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, bilimsel alanda önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. “VI. Uluslararası Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu KOMPEGE-2024” 27-29 Kasım 2024 tarihlerinde Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde gerçekleştirilecek.
Sempozyum, kompozit malzemelerle ilgili en güncel bilimsel araştırmalar ve teknolojileri tanıtmayı ve yaymayı hedefliyor. Yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler, araştırmacılar, sanayiciler ve uygulayıcıları bir araya getirecek bu etkinlik, alanın önde gelen isimlerini bir araya getirecek.
İki gün sürecek sempozyumda, şu konular ele alınacak:
- Kompozit Malzemelerin İşlenmesi ve Üretimi
- Kompozitlerin Karakterizasyonu, Testi ve Modellemesi
- Gelişmiş Kompozit Malzemeler ve Yapılar
- Kompozitlerin Havacılık, Otomotiv, Denizcilik, İnşaat ve Diğer Endüstrilerdeki Uygulamaları
- Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Kompozitler
- Biyo-ilhamlı Kompozitler ve Biyomalzemeler
- Nanokompozitler ve Hibrit Kompozitler
- Kompozitlerin Geri Dönüşümü ve Döngüsel Ekonomisi
- Enerji ve Çevresel Uygulamalar İçin Kompozit Malzemeler
- Kompozit Malzemelerin Eklemeli Üretim ve 3D Baskıdaki Rolü
KOMPEGE-2024, kompozit malzemeler alanındaki son gelişmeleri keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olacak. Detaylar ve katılım bilgileri için etkinlik sayfasını takip edin.