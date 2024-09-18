Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, bilimsel alanda önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. “VI. Uluslararası Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu KOMPEGE-2024” 27-29 Kasım 2024 tarihlerinde Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde gerçekleştirilecek.

Sempozyum, kompozit malzemelerle ilgili en güncel bilimsel araştırmalar ve teknolojileri tanıtmayı ve yaymayı hedefliyor. Yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler, araştırmacılar, sanayiciler ve uygulayıcıları bir araya getirecek bu etkinlik, alanın önde gelen isimlerini bir araya getirecek.

İki gün sürecek sempozyumda, şu konular ele alınacak:

Kompozit Malzemelerin İşlenmesi ve Üretimi

Kompozitlerin Karakterizasyonu, Testi ve Modellemesi

Gelişmiş Kompozit Malzemeler ve Yapılar

Kompozitlerin Havacılık, Otomotiv, Denizcilik, İnşaat ve Diğer Endüstrilerdeki Uygulamaları

Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Kompozitler

Biyo-ilhamlı Kompozitler ve Biyomalzemeler

Nanokompozitler ve Hibrit Kompozitler

Kompozitlerin Geri Dönüşümü ve Döngüsel Ekonomisi

Enerji ve Çevresel Uygulamalar İçin Kompozit Malzemeler

Kompozit Malzemelerin Eklemeli Üretim ve 3D Baskıdaki Rolü

KOMPEGE-2024, kompozit malzemeler alanındaki son gelişmeleri keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olacak. Detaylar ve katılım bilgileri için etkinlik sayfasını takip edin.