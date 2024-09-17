Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu’nun ilk toplantısı, İzmir İktisat Kongresi Binası’nda yapıldı. Toplantıda bilim kurulu üyeleri, İzmir Körfezi’nin temizlenmesi ve çevre sorunlarının çözülmesi için kısa, orta ve uzun vadeli planları ele aldı. Ardından ekipler, İzmir Körfezi ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulunarak, tesisten alınan su örnekleri üzerinde değerlendirmeler yaptı.

"Süreci şeffaf bir şekilde yönetmek istiyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, körfezin hızla temizlenmesi için bilim insanlarının rehberliğinde bir yol haritası oluşturulacağını söyledi. "Yapıcı bir toplantı oldu. Körfezin kendini temizleyebilmesi için yapılacak acil işler belirlenecek. Süreci şeffaf bir şekilde yönetmek istiyoruz" diyen Tugay, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4. fazının tamamlanacağını ve 5. faz projesinin de bu dönemde bitirileceğini ifade etti.

Kredilere onay verilmesi gerek

Tugay ayrıca, arıtma kapasitelerinin artırılacağını ve bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda hareket edileceğini vurguladı. Bakanlıktan beklentilerinin körfezde dip taramaları, sirkülasyon kanallarının oluşturulması ve yeni tesisler için gerekli ruhsatların alınması olduğunu belirtti. İzmir’in temiz bir körfeze kavuşması için uluslararası finans kuruluşlarından alınacak kredilere onay verilmesinin de önemine değinen Tugay, İzmir Körfezi’nin öncelikli temizlik çalışmalarına odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şunu taahhüt ediyorum; Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4’üncü fazı yakında bitecek, Çiğli 5’inci faz projesini de bu dönemde başlayıp bitireceğiz. Yağmur suyu seviyelerinde olması gereken yüzde 70-80 seviyelerine bu dönemde ulaşacağız. Arıtma kapasitelerini artıracağız. Yeni arıtma havzaları belirleyebiliriz. Bütün bunlar körfezin kendisini temizlemesine yetmeyecek, bazı şeyleri bilim insanlarının tavsiyeleriyle yapmamız lazım. Bu anlamda çok önemli bir toplantıydı. Bakanlıktan beklentimiz dip taramaları, körfez temizliği, sirkülasyon kanallarının oluşturulması ve bizim de yapacağımız yeni tesisler için ruhsat aşamalarında yardımcı olunması ve bazı yatırımlar için uluslararası finans kuruluşlarından kredilere onay verilmesi. Bizim körfezi öncelikli nasıl temizleyeceğimize odaklanmamız gerek."