BİM, 24 Aralık 2024 tarihli aktüel kataloğu ile yine geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Tatlı yapımından yemek hazırlıklarına, atıştırmalıklardan içeceklere kadar birçok farklı kategoride ürünler tüketicilerle buluşuyor. Özellikle, çikolata ve pasta malzemeleri ile zenginleşen tatlı köşesi dikkat çekerken, kuruyemiş çeşitleri ve içecekler de yılbaşı hazırlıklarına eşlik edecek alternatifler sunuyor. Dubai çikolatası lezzetinden, zencefilli tarçınlı kurabiyelere kadar her damak tadına hitap eden ürünler, 24 Aralık'ta BİM mağazalarında sizi bekliyor. Hem evdeki yemek keyfini artıracak hem de yılbaşı sofralarınızı şenlendirecek bu ürünlerle, mutfakta harikalar yaratabilirsiniz.

24 Aralık BİM aktüel ürünleri

Dark kakao: 42,50 TL

Krem şanti+pudra şekeri: 69,50 TL

Pembe pudra şekeri: 16,50 TL

Pastacı kreması: 19,50 TL

Etimek: 75 TL

Antep fıstığı kreması: 165 TL

Sütlü kuvertür çikolata: 39,50 TL

Puf börek: 49,50 TL

Zencefilli tarçınlı kurabiye: 59 TL (kurabiye ev tarifi içinde)

Kadayıf: 27,50 TL

Çikolata kalıbı: 32,50 TL

Pasta keki: 69 TL

Hazır profiterol topları: 37,50 TL

Yaprak sarması: 37,50 TL

Sos çeşitleri: 27,50 TL

Meze çeşitleri: 29,50 TL

Sütlü İsviçre çikolatası: 41,50 TL

Lazanya: 69,50 TL

BİM’de kuruyemiş çeşitleri

Yaş hurma: 84,50 TL

Tuzlu yer fıstığı: 119,50 TL

Soslu karışık kuruyemiş: 79,50 TL

Kabuklu fındık: 199,50 TL

Kavrulmuş kaju: 139,50 TL

Çıtır nohut: 25 TL

Soslu cips fıstık: 29,50 TL

Çiğ badem: 129,50 TL

Antep fıstığı: 245 TL

Kabak çekirdeği: 57,50 TL

Mısır cipsi: 24,50 TL

Patlamış mısır: 23,50 TL

BİM’de içecek çeşitleri

Buzlu çay çeşitleri: 12,50 TL

Aromalı içecek çeşitleri: 29,50 TL

Şeftali aromalı içecek: 34,50 TL

Ihlamur ve kış çayı çeşitleri: 69,50 TL

Türk kahvesi-draje set: 114,50 TL

Çözünebilir kahve: 105 TL

Şalgam suyu 3 L: 49,50 TL

Cool mix çeşitleri: 29,50 TL

Vişne meyveli içecek: 29 TL