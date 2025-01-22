BİM Mağazaları evinizin ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz uygun fiyatlı birçok aktüel ürünü mağazalarına sunuyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi ile BİM, bütçe dostu fiyatlarla kaliteli ürünler arayanlara avantajlı seçenekler sunuyor. İşte 28 Ocak BİM aktüel ürünleri ile ilgili detaylar. İşte 28 Ocak BİM aktüel ürünleri…
28 Ocak BİM aktüel ürünleri
Dana ıslak hamburger: 59,50 TL
Dana İnegöl köfte: 219 TL
Dana kangal sucuk: 239 TL
Piliç döner: 179 TL
Kurabiye hamuru: 79,50 TL
Revani çeşitleri: 59 TL
Tam yağlı krem peynir: 34,50 TL
Kefir: 19,50 TL
Yarım yağlı yoğurt 5 kg: 159,50 TL
BİM temizlik ve bakım ürünleri
Göz maskesi: 69 TL
Kağıt yüz bakım maskesi: 69 TL
Kelebek tutacaklı mini makyaj pufu: 45 TL
Yoğun kıvamlı çamaşır suyu 4 kg: 99 TL
Jelli göz bandı: 59 TL
Beyazlatıcı vücut losyonu: 79,50 TL
LED ışıklı cam küre: 99 TL
Çamaşır yumuşatıcısı: 125 TL
Tül ve çamaşır beyazlatıcı: 49 TL
Kir ve yağ sökücü sprey: 67,50 TL