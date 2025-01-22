BİM Mağazaları evinizin ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz uygun fiyatlı birçok aktüel ürünü mağazalarına sunuyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi ile BİM, bütçe dostu fiyatlarla kaliteli ürünler arayanlara avantajlı seçenekler sunuyor. İşte 28 Ocak BİM aktüel ürünleri ile ilgili detaylar. İşte 28 Ocak BİM aktüel ürünleri…

28 Ocak BİM aktüel ürünleri

Dana ıslak hamburger: 59,50 TL

Dana İnegöl köfte: 219 TL

Dana kangal sucuk: 239 TL

Piliç döner: 179 TL

Kurabiye hamuru: 79,50 TL

Revani çeşitleri: 59 TL

Tam yağlı krem peynir: 34,50 TL

Kefir: 19,50 TL

Yarım yağlı yoğurt 5 kg: 159,50 TL

BİM temizlik ve bakım ürünleri

Göz maskesi: 69 TL

Kağıt yüz bakım maskesi: 69 TL

Kelebek tutacaklı mini makyaj pufu: 45 TL

Yoğun kıvamlı çamaşır suyu 4 kg: 99 TL

Jelli göz bandı: 59 TL

Beyazlatıcı vücut losyonu: 79,50 TL

LED ışıklı cam küre: 99 TL

Çamaşır yumuşatıcısı: 125 TL

Tül ve çamaşır beyazlatıcı: 49 TL

Kir ve yağ sökücü sprey: 67,50 TL