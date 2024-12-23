BİM, 2024 yılının son günlerine özel olarak 31 Aralık’ta düzenleyeceği büyük indirim fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Yılbaşı hazırlıkları için alışveriş yapmayı planlayanlar için çeşitli gıda ürünlerinde cazip fiyatlar sunuluyor. Tereyağından peynir çeşitlerine, yoğurttan zeytine kadar pek çok üründe yapılan indirimler, BİM müşterilerini bekliyor. Hem evdeki ihtiyaçları karşılamak hem de yılbaşı sofralarını zenginleştirmek isteyenler için bu kampanya, son derece avantajlı bir fırsat sunuyor. İşte, 31 Aralık’ta BİM mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünler ve fiyatları...

31 Aralık BİM aktüel ürünleri

Enka tereyağı 1000 g: 279 TL

Tam yağlı taze kaşar peyniri Bahçıvan 1000 g: 249 TL

Yarım yağlı yoğurt 5 kg: 149,50 TL

İçim ayran 2 L: 49,50 TL

Açık büfe hindi sosis: 75 TL

Açık büfe hindi salam: 9,75 TL

Tam yağlı tulum peyniri: 99,50 TL

Klasik beyaz peynir: 149 TL

Orman meyveli yoğurt: 19,50 TL

Labne: 97,50 TL

Çemeni sıyrılmış dilimli dana antrikot pastırma: 99 TL

Dana kangal sucuk: 185 TL

Siyah zeytin: 109,50 TL

Kornişon turşu: 55 TL

Dut pekmezi: 115 TL

İyotlu sofra tuzu: 11,50 TL

Helva çeşitleri: 42,50 TL

Marmelat çeşitleri: 27,50 TL

Şölen Dubai çikolatası: 99 TL

Milföy: 67,50 TL