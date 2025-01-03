BİM, 10 Ocak 2025 tarihinde mağazalarındaki yeni aktüel kataloğunu duyurdu. Bu katalogda, özellikle avcılık malzemelerinden örgü setlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Avcılar için balıkçılık ekipmanları, yağmurluklar ve eldivenler gibi malzemeler dikkat çekerken, örgü tutkunları için amigurimi kitlerinden, yün çeşitlerine kadar pek çok seçenek sunuluyor. Ayrıca, elektronik ürünlerde de avantajlı fiyatlar mevcut. BİM, her zamanki gibi kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak, 10 Ocak itibarıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

10 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu

Işıldak: 139 TL

Olta ucu ışığı: 65 TL

Sahte balık: 89 TL

Sahte balık klipsi: 54,50 TL

Balık kancası: 45 TL

Balıkçı makası: 49 TL

Balıkçı çanta: 349 TL

Balık kavrama aparatı: 69 TL

Balıkçı pense: 129 TL

Silikon sahte yem: 49 TL

Sahte balık çeşitleri: 38,50 TL

Balıkçı çizme: 299 TL

Olta misinası: 129 TL

Yağmurluk: 289 TL

Polarlı bere: 99 TL

Su itici kar eldiveni: 139 TL

BİM’de örgü ve yumak çeşitleri

Mini amigurimi kiti: 49,50 TL

Softie amigurimi kiti: 109 TL

Nakış kasnağı seti: 74,50 TL

Punch nakışı çanta kiti: 229 TL

Suda eriyen tela: 32,50 TL

Punch nakış kiti: 189 TL

Keçeden oyuncak yapım kiti: 39,50 TL

Tuval 25x35 cm: 72,50 TL

Fırça seti: 45 TL

Akrilik boya seti: 44,50 TL

Atlas yumak çeşitleri: 89 TL

Deluxia yumak çeşitleri: 109 TL

Örgü makinesi: 2.799 TL

Sıcak tutkal tabancası: 199 TL

Renkli çıtçıtlar: 169 YL

BİM’de elektronik ürünler

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set: 8.650 TL

Kumtel ınox gril tost makinesi: 1.575 TL

Kumtel mini ısıtıcı: 349 TL

Kumtel çift yönlü ısıtıcı: 899 TL

Kumtel fanlı ısıtıcı: 549 TL

Tüy toplama cihazı: 129 TL

Blender seti: 1.300 TL