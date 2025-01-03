BİM, 10 Ocak 2025 tarihinde mağazalarındaki yeni aktüel kataloğunu duyurdu. Bu katalogda, özellikle avcılık malzemelerinden örgü setlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Avcılar için balıkçılık ekipmanları, yağmurluklar ve eldivenler gibi malzemeler dikkat çekerken, örgü tutkunları için amigurimi kitlerinden, yün çeşitlerine kadar pek çok seçenek sunuluyor. Ayrıca, elektronik ürünlerde de avantajlı fiyatlar mevcut. BİM, her zamanki gibi kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak, 10 Ocak itibarıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.
10 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu
Işıldak: 139 TL
Olta ucu ışığı: 65 TL
Sahte balık: 89 TL
Sahte balık klipsi: 54,50 TL
Balık kancası: 45 TL
Balıkçı makası: 49 TL
Balıkçı çanta: 349 TL
Balık kavrama aparatı: 69 TL
Balıkçı pense: 129 TL
Silikon sahte yem: 49 TL
Sahte balık çeşitleri: 38,50 TL
Balıkçı çizme: 299 TL
Olta misinası: 129 TL
Yağmurluk: 289 TL
Polarlı bere: 99 TL
Su itici kar eldiveni: 139 TL
BİM’de örgü ve yumak çeşitleri
Mini amigurimi kiti: 49,50 TL
Softie amigurimi kiti: 109 TL
Nakış kasnağı seti: 74,50 TL
Punch nakışı çanta kiti: 229 TL
Suda eriyen tela: 32,50 TL
Punch nakış kiti: 189 TL
Keçeden oyuncak yapım kiti: 39,50 TL
Tuval 25x35 cm: 72,50 TL
Fırça seti: 45 TL
Akrilik boya seti: 44,50 TL
Atlas yumak çeşitleri: 89 TL
Deluxia yumak çeşitleri: 109 TL
Örgü makinesi: 2.799 TL
Sıcak tutkal tabancası: 199 TL
Renkli çıtçıtlar: 169 YL
BİM’de elektronik ürünler
Kumtel beyaz turbo cam ankastre set: 8.650 TL
Kumtel ınox gril tost makinesi: 1.575 TL
Kumtel mini ısıtıcı: 349 TL
Kumtel çift yönlü ısıtıcı: 899 TL
Kumtel fanlı ısıtıcı: 549 TL
Tüy toplama cihazı: 129 TL
Blender seti: 1.300 TL